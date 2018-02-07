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Kılıçdaroğlu'ndan skandal PKK gafı

06 Şubat 2018, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK hakkında; "Ne terörü ya?" şeklinde sözler sarf etti. İşte o anlar...
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