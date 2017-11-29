Kılıçdaroğlu'na sahte belgeleri kim verdi? 28 Kasım 2017, Salı

KILIÇDAROĞLU HAYSİYET CELLATLIĞINA SOYUNMUŞ

Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunmuş bir ana muhalefet lideri var. Sözün özü bu. Kanıt olduğuyla ilgili bir takım evraklar gösterdi. Üzerinden bir saat geçmeden söylemde suçlanan yurt dışına havale ettiğini iddia ettiği kişilerin avukatları açıklama yaptı. Açıklamanın özü şu; Söylenenlerin tamamı yalan belge olarak gösterilen evrakların tamamı sahte. Ana muhalefet partisi genel başkanı bugünkü davranış tarzı itibariyle de hak hukuk gözetmeyen ahlak kurallarını dikkate almayan tabiri caizse haysiyet cellatlığına soyunmuş bir görüntü ortaya koydu.



KILIÇDAROĞLU'NUN YAPMASI GEREKEN 3 ŞEY VAR

Geçen hafta öne sürdüğü iddiasını kanıtlayamamış durumda. Yapması gereken bana göre 3 tane şey var. 1) iddiasını kanıtlayamadığına göre bulunduğu yerden ayrılması terk etmesi gerekiyor. 2) Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekiyor. 3) Elinde sahte olarak verilmiş evrakları kim tedarik ettiyse kim verdiyse bunları hem kontrolünü yapmak hem bu sahte üretimi gerçekleştirenlerle ilgili cezai kovuşturma yapılmasını sağlamak üzere yetkili görevli Cumhuriyet Savcılarına teslim etmelidir.

ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Belli ki birileri tedarik etmiş bunu araç durumuna getirmiş algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ana muhalefet partisi aymazlık içerisindedir. Sahte olduğunu mutlaka bilmesi gerekir eline tutuşturulmuş belgelerin gerçek olup olmadığını bilerek kamuoyu önüne çıkması gerekirdi. Elbetteki Türkiye bunlardan büyüktür. CHP tabanı da bunun sahte olduğunu görecek.