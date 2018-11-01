Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından en büyük tartışma konusu cesedin nerede olduğu oldu. Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesiyle ilgili son gelişmeleri Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Nazif Karaman canlı yayında anlattı.
Kaşıkçı'nın cesedi nasıl yok edildi?01 Kasım 2018, Perşembe
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