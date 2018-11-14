Kartal'da kazaya karışan sürücüler böyle kavga etti

Kartal'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, sahil yoluna bağlanmaya çalışan bir başka araca çarptı. Sinirlenen otomobil sürücüsü, kazaya neden olan aracın şoförüne saldırdı. O anlarda saniye saniye araç kameralara yansıdı.Edinilen bilgilere göre olay dün sabah saatlerinde Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Sahil yoluna çıkmaya çalışan 34 HAA 66 plakalı otomobilin sürücüsü, yeşil ışığın yanması ile hareket geçerek gaza bastı. Bu sırada sahil yolunda hızla seyreden bir başka otomobil, kırmızı ışıkta durmayarak 34 HAA 66 plakalı otomobile çarptı. Olay sonrası aracından inen sürücü, kırmızı ışıkta geçen şoföre saldırdı. Aracından inmeyen şoförü yumruklamaya çalışan sürücü, güçlükle sakinleşti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Kartal'da kazaya karışan sürücüler böyle kavga etti14 Kasım 2018, Çarşamba
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