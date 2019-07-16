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Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı

16.07.2019 16:09

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini ana vatanda geçirmek üzere gelişlerini sürdürürken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor giriş yaptı. 15 Temmuz günü Kapıkule'den 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi sağlandı.


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