Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı 16.07.2019 16:09

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini ana vatanda geçirmek üzere gelişlerini sürdürürken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor giriş yaptı. 15 Temmuz günü Kapıkule'den 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi sağlandı.