Kan donduran görüntüler! Kediye işkence anları saniye saniye kaydedildi

İstanbul Bahçelievler'de bulunan evinde kediyi sopayla defalarca döven Hakan G. isimli işadamının bu işkencesi saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından işadamı gözaltına alındı.
Kan donduran görüntüler! Kediye işkence anları saniye saniye kaydedildi18 Ocak 2019, Cuma
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