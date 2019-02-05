Kagawa'dan Galatasaray sözleri: Dört gözle bekliyorum

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde açıklamalar yapan yeni transfer Kagawa Galatasaray'da oynayan Nagatomo ile görüştüğü ifade ederek, "Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum." dedi.
Kagawa'dan Galatasaray sözleri: Dört gözle bekliyorum05 Şubat 2019, Salı
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