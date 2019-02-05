Haberler Web TV Kagawa'dan Galatasaray sözleri: Dört gözle bekliyorum

Kagawa'dan Galatasaray sözleri: Dört gözle bekliyorum

05 Şubat 2019, Salı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde açıklamalar yapan yeni transfer Kagawa Galatasaray'da oynayan Nagatomo ile görüştüğü ifade ederek, "Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları