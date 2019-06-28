Kadın subay adayı komando kursunu birinci tamamladı! (Video) 28.06.2019 16:12

Dünyanın en zorlu komando eğitim merkezlerinden olan Foça'da bu yıl subay adayları komando kurslarıda ter döktü. Psikolojik ve fiziksel olarak oldukça zor sınavlardan geçilen kursun bu yıl ki birinciliğini kadın subay adayı Merve Gezginci elde etti.