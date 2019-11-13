Kadın iç çamaşırıyla cinsel ilişki fantezisi sonu oldu! Metal çubukla dehşet saçtı 13.11.2019 17:08

İngiltere geçtiğimiz nisan ayında yaşanan bir cinayetle sarsıldı. Kan donduran cinayetin ayrıntıları ise günlerce konuşulacak cinstendi. 38 yaşındaki Roderick Deakin-White isimli adam 34 yaşındaki nişanlısı Amy Parsons'ı acımasızca öldürdü. Cinayetin altından çıkan detay ise gündeme bomba gibi düştü. Genç adamın "kadın iç çamaşırı giyme takıntısı"yla başa çıkamayan Parsons'ın başka biriyle ilişki yaşamaya başlaması cinayetin nedeni olarak görüldü. İşte o vahşetin detayları...

8 yıllık erkek arkadaşının, kadın çamaşırı giymesinden usanan Amy Parsons, gizli bir birliktelik yaşamaya başladı. Maalesef ilişkiyi itiraf ettiğinde öleceğinden haberi yoktu...

8 yıldır ilişki yaşayan Roderick Deakin-White ve Amy Parsons çifti nişan hazırlığındaydı ve Londra'daki evlerinde birlikte yaşayarak evlilik provası yapıyordu. Ancak 38 yaşındaki Roderick Deakin-White'ın tuhaf bir fetişi ortaya çıktı. Roderick Deakin-White, cinsel ilişki sırasında kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giymekten hoşlanıyordu. Nişanlısı bu duruma uzun bir süre katlandı ve alışmaya çalıştı. Ancak ne kadar uğraşsa da başaramadı ve Amy, nişanlısını bu alışkanlığıyla kabul edemedi. İlişkisinde mutsuz olan 34 yaşındaki Amy, iş yerinden tanıdığı James Saunders ile gizli bir ilişki yaşamaya başladı. İkili gizlice buluşup görüşüyordu. Roderick, nişanlısı Amy'nin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiğinde öfkeden deliye döndü ve Amy ile tartışmaya başladı.

Amy duşa girdiğinde sevgilisine saldırdı!

Tartışmak istemeyen genç kadın, banyoya gitti ve duşa girdi. Ancak başına gelecek korkunç olaylardan habersizdi. Nişanlısı banyodayken evde metal bir çubuk bulan Roderick, genç kadını duştayken dövmeye başladı. Kendini kaybeden adam, Amy'yi kanlar içerisinde kalıncaya dek dövdü. Genç kadının çenesi yerinden çıktı, dişleri kırıldı. Omzunda ve kaburgalarında kırıklar meydana geldi.

Tanık kürsüsüne çıkarak o anları anlatan zanlı, olay anına dair hatırladıklarını şöyle anlattı:

"Benimle zıtlaşıyordu, konuşmamız tartışmaya, tartışmamız kavgaya döndü. Üzerime gidiyor ve tepemi attırıyordu. Ne yaptığımı bilmiyordum o yüzden de olanları tam olarak hatırlayamıyorum."

"Düşünerek karar vermiyordum, sadece yapıyordum. Elime geçirdiğim objeyi alıp ona saldırdım. Yaptığım şeyle yaşamak zorunda olmak benim için yeterince travmatik. Ona banyodayken vurmaya başladığımı hatırlıyorum. Ve ben ona vurdukça onun yavaşça yerde kaymaya başladığını."

"Kanı hatırlamıyorum. Ve sesleri de... Küvetin içinde ayakta duruyordu, ona vurmaya başladım. Bir süre sonra artık ayakta duramamaya ve kaymaya başladı. Bunları hatırlıyorum. Kanın görüntüsünden nefret ederim."

Suçlamaları reddediyor

Deakin-White, kasıtsız adam öldürme suçunu kabul ediyor ancak cinayet suçlamasını reddediyor. Savcılık ise adamın direkt olarak zarar vermek istediğini, öldürmek için saldırdığını ileri sürüyor ve zanlıyı eylemlerinin sorumluluğunu almayarak inkar etmekle suçluyor.

Metal çubuk darbelerden ikiye ayrılmış

Mahkemede saldırının çok canice ve şiddetli olduğunu anlatmak için Roderick Deakin-White'ın nişanlısı Amy Parsons'a saldırdığı metal çubuğun ikiye ayrılmış olduğunun da altını çizildi ve kayıtlara geçmesi istendi. Roderick, nişanlısını öldürdüğünü idrak ettiği anca ilk aklına gelen şeyin intihar etmek olduğunu söyledi.