Jason Statham'ın da dahil olduğu yeni akım 'BottleCapChallenge' dünyayı salladı 04.07.2019 09:29

Son günlerde internette yeni bir akım baş gösterdi. Döner tekmeyle şişe kapağı açma ya da Bottle Cap Challenge olarak adlandırılan bu akım adeta bir salgın gibi yayılıyor. Janson Statham'ın da bu akıma dahil olmayısıyla birlikte bu çılgın akım tüm dünyada ses getirmeye başladı.

Taekwondocu Farabi Davletchin tarafından başlatılan akım Errolson Hugh'ın ile devam etti. Max Holloway ise daha sonra John Mayer'e meydan okudu. Challenge'ı kabul eden John Mayer ise, Jason Statham'a meydan okudu.

Jason Statham'ın da bu akıma dahil olmayısıyla birlikte bu çılgın akım tüm dünyada ses getirmeye başladı.

Oldukça zor olduğu görülen akımı, her yaştan ve her milletten deneyenlerin ve birbirlerine meydan okuyanların sayısı artıyor.

Bottle Cap Challenge , bazen komik kazalara sebebiyet verse de bu olayda oldukça başarılı olan birçok kişi de mevcut.