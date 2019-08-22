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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 600 kilogram skunk ele geçirildi

22.08.2019 19:24

İzmir polisinin müstakil bir eve düzenlediği baskında, yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kilogram skunk (Genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.


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