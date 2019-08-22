İzmir polisinin müstakil bir eve düzenlediği baskında, yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kilogram skunk (Genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 600 kilogram skunk ele geçirildi22.08.2019 19:24
- İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 600 kilogram skunk ele geçirildi
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