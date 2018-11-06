İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü 06 Kasım 2018, Salı

İzmir Körfezi’nin üzerinde beliren yeşil renkli yosunlar büyük bir şaşkınlığa ve korkuya sebep olurken, suyun soğumamasından dolayı denizde alg patlamasının yaşandığı öğrenildi.