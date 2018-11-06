İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü

İzmir Körfezi’nin üzerinde beliren yeşil renkli yosunlar büyük bir şaşkınlığa ve korkuya sebep olurken, suyun soğumamasından dolayı denizde alg patlamasının yaşandığı öğrenildi.
İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü06 Kasım 2018, Salı
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