İyi Partili Mine Koraş'ın rencide ettiği 19 yaşındaki Yusuf Özoğul o anları anlattı 29.03.2019 14:30

Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir genç, İyi Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın alaycı tavrına ve provokatif sorularına maruz kalmıştı. O gencin 19 yaşındaki Bayburtlu Yusuf Özoğul olduğu ortaya çıktı. Özoğlu o anları A Haber'e anlattı...

YUSUF: 'EYVALLAH' DEDİM ÇÜNKÜ...

O anları anlatan Yusuf, "Tepkisine 'Eyvallah' dedim çünkü karşımdaki bir bayandı. Gerçi fark etmez, erkek olsa da tepkim değişmezdi. Sonuçta benim bir büyüğüm. Bugün olsa tavrım yine aynı olurdu, değişen bir şey olmazdı" dedi.

AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTI

İP'li Mine Koraş, kapısına gelen genci küçük düşürmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Önce gençten broşür alan İP'li Koraş, "Sen andımızı biliyor musun? Oku bakayım andımızı. Seni sorguya çekiyorum" sözleriyle taciz etti. İP'li Koraş'ın "Bitti mi çaylarınız, makarnalarınız" gibi kışkırtıcı sorularını olgunlukla karşılayan gencin tavrı dikkat çekti. Kışkırtıcı sorularını saygısını bozmadan yanıtlayan genç provokasyona gelmeyerek o anları kaydeden Koraş'ın amacını tersine çevirdi.

GENCİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Genç yine saygıda ve efendilikte ödün vermezken, Mine Koraş "Seni videoya çekiyorum. Ne mezunusun? Ben Türk milliyetçisiyim" diyerek gösterdiği bu tavırla aslında 'Türk milliyetçisi' değil ne kadar saygısız olduğunu gösterdi. Genç, tüm saldırgan tavırlara rağmen duruşunu bozmadı.