İşte Zillet'in zihniyeti! Genç çocuğu kendini bilmez İP'li Mine Koraş böyle rencide etti 29.03.2019 02:36

Dini, milli ve yerli hassasiyetlere fırsat buldukça saldıran Zillet İttifakı'nın yeni hedefi AK Parti broşürleri dağıtan bir genç oldu. Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir genç, kimler tarafından finanse edildiği açıkça bilinen Meral Akşener'in militanı İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın alaycı tavrına ve provokatif sorularına maruz kaldı.

İP'li kadın kapısına gelen genci küçük düşürmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTI

Önce gençten broşür alan İP'li Koraş, "Sen andımızı biliyor musun? Oku bakayım andımızı. Seni sorguya çekiyorum" sözleriyle taciz etti. İP'li Koraş'ın "Bitti mi çaylarınız, makarnalarınız" gibi kışkırtıcı sorularını olgunlukla karşılayan gencin tavrı dikkat çekti. Kışkırtıcı sorularını saygısını bozmadan yanıtlayan genç provokasyona gelmeyerek o anları kaydeden Koraş'ın amacını tersine çevirdi.

GENCİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Genç yine saygıda ve efendilikte ödün vermezken, Mine Koraş "Seni videoya çekiyorum. Ne mezunusun? Ben Türk milliyetçisiyim" diyerek gösterdiği bu tavırla aslında 'Türk milliyetçisi' değil ne kadar saygısız olduğunu gösterdi. Genç, tüm saldırgan tavırlara rağmen duruşunu bozmadı.

İP'Lİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden Koraş'ın İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlara cevap veren Koraş, "Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı olsa, bu zihniyetin eline düşmesinden çok daha iyi" sözleriyle bir skandala daha imza attı.