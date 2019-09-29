Haberler Web TV İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi

İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi

29.09.2019 16:38

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Kınalıada gemisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen yerli ve milli 'Atmaca' füzesi ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi 'Advent' ilk kez kullanılıyor.


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