Terör örgütü DEAŞ 2015 - 2017 yılları arasında Türkiye'ye karşı 20'den fazla saldırıda bulundu. DEAŞ'ın yaptığı bu alçak saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 315 sivil hayatını kaybetti. İşte detaylar...
İşte Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik saldırıları!14.11.2019 00:34
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