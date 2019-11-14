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İşte Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik saldırıları!

14.11.2019 00:34

Terör örgütü DEAŞ 2015 - 2017 yılları arasında Türkiye'ye karşı 20'den fazla saldırıda bulundu. DEAŞ'ın yaptığı bu alçak saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 315 sivil hayatını kaybetti. İşte detaylar...


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