Haberler Web TV İşte Sri Lanka'yı kana bulayan terörist

İşte Sri Lanka'yı kana bulayan terörist

23.04.2019 14:56

Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nı kana bulayan terörist güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


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