İşte FETÖ-CHP işbirliğinin bir kanıtı daha

FETÖ ile CHP arasındaki ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Gazeteciler Yazarlar vakfının iki yöneticisi arasında geçiyor. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Genel Sekreteri Salih Yaylacı arasındaki ByLock yazışmalarında şok ifadeler deşifre oldu. Konuşmalarda CHP ile olan işbirliği de açıkça ortaya çıkıyor. CHP'nin FETÖ'den talimat alarak siyaset yaptığı mesajlarda anlaşılıyor.
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