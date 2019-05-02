İşte CHP’li Mahmut Tanal hakkındaki gerçekler! Bütün karışık olayların içinde... 02.05.2019 22:36

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, İstanbul'da henüz seçim sonuçları netleşmeden sosyal medyada İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan'ı hedef gösterdi. Tanal'ın paylaşımı sonrasında binlerce CHP'li isim ve trol hesap Şahin'e kişilik haklarını ihlal ederek tehditler savurdu. CHP'nin baskı altına almak istediği iki diğer isim ise İBB Kültür A.Ş. Basın Müşaviri Ömer Faruk Birpınar ve İBB Metro İstanbul Basın Müşaviri Gülsüm Sezer Karataş oldu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, FETÖ'cülere destek oldu, PKK'lı teröristlerin bez parçalarına sahip çıktı. Tanal, yeri geldi AK Partili seçmene hakaret etti, 28 Şubatçılara destek çıktı. Adaletten, haktan dem vurdu; ama sadece kendisinden olanlara yapılan haksızlıklara ses çıkardı.

İşte CHP'li Tanal'ın kabarık 'sabıka dosyası'nı anlatan analiz haberimiz...