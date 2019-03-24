Haberler Web TV İşte CHP, SP ve İYİ Parti'nin terörle bağlantılı adayları!

İşte CHP, SP ve İYİ Parti'nin terörle bağlantılı adayları!

24.03.2019 02:29

İfşa ediyoruz! 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi teröristlerle iş birliği içine giren Zillet İttifakı, birçok teröriste listesinde yer verdi! İşte isim isim Zillet İttifakı'nın terör bağlantılı adayları ve sicilleri...


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