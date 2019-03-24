İfşa ediyoruz! 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi teröristlerle iş birliği içine giren Zillet İttifakı, birçok teröriste listesinde yer verdi! İşte isim isim Zillet İttifakı'nın terör bağlantılı adayları ve sicilleri...
İşte CHP, SP ve İYİ Parti'nin terörle bağlantılı adayları!24.03.2019 02:29
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