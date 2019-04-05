İşte Büyükçekme'deki usulsüzlüğün perde arkası 05.04.2019 14:50

AK Parti yöneticileri tarafından Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe gösterilerek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İstanbul İl Seçim Kurulu, AkP'nin İstanbul için seçim iptali başvurusunu reddetti. Bunun üzerine sıcak bir gelişme olarak Büyükçekmece nüfus müdürü gözaltına alındı. Büyükçekme'deki usulsüzlüğün perde arkasını A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak canlı yayında anlattı.