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İşte Büyükçekmece'deki organize usulsüzlüğün detayları

09.04.2019 08:38

31 Mart yerel seçimlerinde yapılan usulsüzlükler peşi sıra ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Büyükçekmece'de binlerce hayali seçmen kaydı oluşturulduğu ve bu konu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklular bulunduğu öğrenildi. İşte Büyükçekmece'de yaşanan skandalın ayrıntıları...


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