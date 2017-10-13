İşte ABD'nin suçüstü fotoğrafı! Metin Topuz'un görüntüleri ortaya çıktı 12 Ekim 2017, Perşembe

Tutuklanması ABD ile krize neden olan İstanbul Başkonsolosluğu "irtibatçı"sı Metin Topuz'un, FETÖ ile işbirliği ve 17-25 Aralık darbe girişimindeki aktif rolü, fotoğraflarla da belgelendi. Görüntülerde Topuz, 17 Aralık'tan 32 gün önce, kumpasın mimarlarından Yakup Saygılı'yı Mali Şube'deki makamında ziyaret ediyor. Topuz ile Saygılı'nın sır dolu görüşmesi yaklaşık bir saat sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturmasında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı belgelendi.

A Haber'de yayınlanan Kadraj programında SABAH gazetesi muhabiri Kenan Kıran, Metin Topuz'la ilgili görüntüleri paylaştı. Topuz'un, 17-25 Aralık darbe girişiminden 32 gün önce, 5 Kasım 2013'te FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüğüne yönelik fotoğrafları yayınlandı.