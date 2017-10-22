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İstanbul'un sis altındaki görüntüsü mest etti

21 Ekim 2017, Cumartesi
- İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis gökdelenlerin arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünde oluşan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluştururken sisin havadan çekilen görüntüleri mest etti.
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