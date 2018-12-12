İstanbul'da eş zamanlı iki silahlı saldırı

Sultangazi'de iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda tekstil atölyesi sahibi Gökhan Çokdüşünür (33) yaralanırken, aynı saatte düzenlenen bir başka saldırı da ise AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. Polis, aynı saatlerde gerçekleşen saldırıların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti.
İstanbul'da eş zamanlı iki silahlı saldırı12 Aralık 2018, Çarşamba
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