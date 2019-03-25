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İsrail'in Gazze saldırısını gazeteci Sami Ziyara A Haber'e anlattı

25.03.2019 20:15

ABD'nin Golan Tepeleri kararını resmen onayladığı saatlerde, İsrail jetleri de Gazze'yi bombalamaya başladı. Bölgeden gelişmeleri Gazzeli gazeteci Sami Ziyara A Haber canlı yayınında anbean aktardı.


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