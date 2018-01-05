İngiliz Bakan'dan Türk halkına '15 Temmuz' teşekkürü
04 Ocak 2018, Perşembe
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşen İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında direnen Türk halkına teşekkür ederek, "Türkiye demokrasisine yönelik böylesine şok edici tehdit karşısında bu dirayeti ve direnci göstermeniz gerçekten çok büyük bir takdire şayan" dedi
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