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IDEF'te bir ilk! Milli İHA Anka, mobil oyun oldu

02.05.2019 11:25

Türk savunma sanayisinden birçok yeni ürünün sergilendiği IDEF'19'da farklı bir ilk yaşandı.


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