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I. Dünya Savaşı’nın son dakikasını tekrar yaşatan ürpertici ses kaydı

10 Kasım 2018, Cumartesi

20. Yüzyılın ilk çeyreği, dünya tarihinin en büyük kırılma anlarından birisiydi. I. Dünya Savaşı'nın son anlarında kaydedilmiş bir ses kaydı halka açıldı. Her şeyin son bulduğu, son kurşunların sıkıldığı ana ait bu kayıt, silahların ardından gelen kuş cıvıltılarıyla size çok şey düşündürecek.


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