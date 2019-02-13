Haberler Web TV Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!

Hintli dayı sınırları zorlamaya devam ediyor!

13.02.2019 11:35

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce ilginç şekillerde yemekler yapan Hintli dayı yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı. İşte Hintli dayının yeni marifeti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları