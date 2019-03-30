Hercai 3. son bölüm Atv ekranlarında rekor kırdı. Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatan Hercai dizisinin 3. son bölümününde karşı karşıya gelen Reyyan ve Miran'ın son sahnede yaşadıkları izleyicilerin yüreklerini dağladı. İşte geceye damga vuran Hercai 3. son bölüm son sahne...
Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı!30.03.2019 14:02
- Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı!
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