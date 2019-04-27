Haberler Web TV Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

Hepsini TSK eğitti! ÖSO'nun operasyon hazırlıkları böyle görüntülendi

27.04.2019 17:37

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, terör örgütünden arındırılan askeri eğitim alanlarındaki tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi.


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