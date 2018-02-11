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Helikopterin düşürüldüğü bölgeden ilk görüntüler

10 Şubat 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmasında Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü söyledi. Doğan Haber Ajansı helikopterin düşürüldüğü bölgeden ilk görüntüleri geçti.

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