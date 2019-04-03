HDP'nin kaleleri yıkıldı! Halk hizmetle tanıştığı kayyumu seçti! Belediye başkanları yatırımlar için kolları sıvadı 03.04.2019 21:34

Doğu ve Güneydoğu'de AK Parti kayyumla halkı hizmet ile tanıştırdı ve HDP'nin kaleleri yıkıldı. AK Parti HDP'nin kalelerinde fark atarak belediyeleri kazandı. Onlardan biri de Şırnak'ın Uludere ilçesi.

AK PARTİ ZAFERLE ÇIKTI

Önceki dönem Uludere'de Yüzde 85'e yakın oy alan HDP yüzde 33 ile sandığa gömüldü. AK Parti bu seçimde yüzde 59 oy alarak zaferle çıktı. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ilçeye yapacakları hizmetleri anlattı. Hakkari'de HDP'nin yıkılan kalelerinden en önemlisi Şemdinli ve Çukurca'ydı.

İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARININ YAPACAĞI HİZMETLER

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da ilçeye yatırımlar getirmek için kolları sıvadı. Şanlıurfa'nın Halfet ilçesinde de halk kayyumu seçti. Yaptığı hizmetlere ile halkın gönlünü kazanan Şeref Albayrak ilçeyi turizmde öne çıkarmayı amaçlıyor.

ATANAN KAYYUMLAR SAYESİNDE HALK HİZMETLE TANIŞTI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye başkanı teröre destek vermekten görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. HDP'nin cebinde gördüğü belediyeler siyaset yerine hizmeti seçti. Atanan kayyumlar ile halk hizmeti gördü.

HDP'YE BÜYÜK DARBE

Doğu ve Güneydoğu'da hendek teröründen sonra kayyum atanan il ve ilçeler tercihlerini yatırım, huzur ve refahtan yana kullandı. Kayyumların görev yaptığı 94 il ve ilçe belediyesinden 24'ünü AK Parti kazandı. HDP bunların dışındaki birçok merkezde de oy kaybetti.