PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında birçok ilde örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı olduğu istihbaratı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonlarda 44 kilo 130 gr patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen bu patlayıcılara rağmen terör örgütünün siyasi uzantısı HDP yalan ve iftira üzerine kurduğu siyasetine devam ediyor. HPD vekil Ayşe Sürücü paylaştığı bir video ile polisin halkı korumak için yaptığı operasyonlara yalanlarıyla gölge düşürmeye çalıştı. Bununla da kalmayan Sürücü yalanlarına Kur'an-ı Kerim'i de alet etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı videoda polislerin evi dağıtmadan aradığı ve hiçbir eşyaya zarar vermediği görüldü.
HDPKK'lı Ayşe Sürücü'nün yalanı sosyal medyadan deşifre edildi29.06.2019 19:38
- HDPKK'lı Ayşe Sürücü'nün yalanı sosyal medyadan deşifre edildi
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