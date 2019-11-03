HDP'den skandal kongre! Teröristler için ant içip slogan attılar! 03.11.2019 15:17

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne ait bir salonda kongre düzenleyen HDP, PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Partililer salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla girerken, kongre açılışı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve ant içilmesiyle başladı. Her seferinde HDP ile olan iş birliğini inkar eden CHP'nin bu skandal kongreye ev sahipliği yapması da dikkatlerden kaçmadı.

HDP İstanbul teşkilatının 3. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirildi.

BEKLENEN KATILIM GERÇEKLEŞMEDİ

İstanbul'un farklı ilçelerinden partilililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Salonun yaklaşık 3'te 1'inin boş kaldığı görüldü.

İÇERİYE ÖRGÜT MATERYALLERİ ALINMADI

Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK-PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi.

GİRİŞTE SLOGAN BAŞLANGIÇTA TERÖRİSTLER İÇİN ANT!

Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona "Yaşasın rojava direnişi" sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.

CHP'Lİ BELEDİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI!

Her seferinde HDP ile iş birliği yapmadığını ifade eden CHP'nin teröristleri öven bu kongreye ev sahipliği yapması iki parti arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.