HDP mağduru aileler isyan etti: Seçimden önce kapı kapı gezenler seçimden sonra ortada yok

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 10'uncu gününe girdi. Oğlu Ercan Kahraman’ın 1999 yılında PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba Mehmet Karaman, HDP'lilere isyan ederek "Utanmazlar! Seçim zamanı kapı kapı dolaşanlar seçimden sonra ortada yok" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 10'uncu gününe girdi. HDP il binası önüne gelen baba Mehmet Kahraman, oğlu Ercan Kahraman'ın 1999 yılında PKK tarafından kaçırıldığını ve bugüne kadar bütün kurumları dolaştığını fakat haber alamadığını belirterek oturma eylemine katıldı. Oğlunun şu anda 40 yaşında olduğunu belirten acılı baba, 20 yıldır oğluna hasret yaşadığını ifade ederek, oğlunun bulunmasını istediğini söyledi.
UTANMAZLAR!
Acılı baba birçok aileyi mağdur eden ve çocuklarını dağa kaçıran HDP'yi hedef alarak isyan etti. Baba Kahraman, "Seçimden önce kapı kapı dolaşanlar seçim bitince gidiyor koltuklarında oturuyor, ayıptır, utanın" dedi.
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