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  • 11.09.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 11:01

İşte dağa çıkışın adım adım öyküsü! Fevziye annenin oğlu böyle kaçırıldı

'daki evlat nöbetinin fitilini ateşleyen Hacere Akar'dan sonra ikinci isim idi. Gözü yaşlı evlat nöbeti tutan Feyziye anne, 8 gündür oğlu Süleyman için il binası önünde oturuyor. Fevziye anne, "Allah hakkımızı bırakmasın, burunlarından gelsin. Oğlumu götürdüler, dağa çıkardılar" diyerek isyan etti. bakın nasıl kandırıldı ve örgüte katıldı? İşte dağa çıkışın adım adım öyküsü...

'da 30 Ağustos Cuma gününden beri oğulları 'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmasının arından polis yüzlerce görüntüyü izleyerek Süleyman Çetinkaya'nın MOBESE kayıtlarını ortaya çıkardı. Görüntülerde Çetinkaya'nın ilçe otogarında görüntülü görüşme yaparak 'in ilçesinde 'lılarla buluşup terör örgütüne katıldığı iddia edildi.

EN SON OTOGARDA GÖRÜNTÜLENDİ
Diyarbakır'da 30 Ağustos 2019 Cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. 17 Yaşındaki Süleyman Çetinkaya 30 Ağustos günü ortadan kaybolduktan sonra anne ile Şahap Çetinkaya çocuklarını bulmak için birçok yere başvurdu, ancak çocukları bulamazken, bunun üzerine karakola bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada Süleyman Çetinkaya'nın kırsalda bağlantı kurduğu teröre müzahir bir kişiyle son olarak cep telefonuyla görüntülü konuştuktan sonra Diyarbakır ilçe otogara gittiği, burada yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında terör örgütü PKK'ya katıldığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Süleyman Çetinkaya ilk olarak Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine akrabaları ile birlikte eniştesinin ziyaret ediyor, ardından da oradan ayrıldıktan sonra telefon görüşmeleri ile birlikte yönlendirilerek ilçe otogarına gidiyor. Süleyman Çetinkaya'nın görüntülerde ilçe otogarında Mardin Kızıltepe'ye gittiği buradan da dağa götürülerek PKK'ya katıldığı iddia ediliyor.




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