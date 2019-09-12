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önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 24’e yükseldi

’da binasında başlayan evlat nöbeti, 10. güne girdi. Oturma eylemine katılan aile sayısı 24’e yükseldi. Gözü yaşlı anneler, “Evlatlarımızı verin’ diye feryat etti.



'da çocukları dağa kaçırılan anneler, sessiz kalmadı. Göze yaşlı bir annenin il binası önünde başlattığı eylem, dalga dalga yayıldı. 10 gündür devam eden oturma eylemine katılan aile sayısı 24'e çıktı. 5 yıl önce kaçırılıp Suriye'ye götürülen Mekiye Kaya'nın annesi Hüsniye Kaya da eyleme katıldı. Kaya "Yavrularımız getirilene kadar buradan ayrılmak yok" diye haykırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Diyarbakır annelerinin feryadına sessiz kalan akademisyen ve sanatçılara tepki göstererek, "Vicdan bu mudur?" ifadesini kullandı.



BABASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI
HDP binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni Süleyman Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca bayıldı. "Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


ÖZGÜR CEBE

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