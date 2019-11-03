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HDP kongresinde bir skandal daha! Sezai Temelli'den Öcalan'a selam!

03.11.2019 17:59

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP'li belediyeye ait konferansında bebek katili terörisbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.


HDP'nin CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu.

Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'sayın' ifadesini kullandığı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

Öte yandan kongreye gelenler "Yaşasın Rojava" sloganları attı. Kongreye başlamadan hemen önce ise teröristler için ant içtiler.

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