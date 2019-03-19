HDP Kağıthane İlçe Başkanı'ndan ittifak açıklaması: İstanbul’da adayımız Ekrem İmamoğlu 19.03.2019 23:02

CHP ile HDP arasındaki ittifak iddialarını HDP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı İsa Yıldız, yaptığı açıklama ile daha da güçlendirdi. HDP'li Yıldız, İstanbul Büyükşehir'de CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Bay Kemal ise her defasına kirli ittifakı yalanlamaya devam ediyor.



"EĞER SEÇİLİRSE HDP OYLARIYLA SEÇİLECEK"

Temelli şunları söylemişti:

"Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur.''.