31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ihanet çemberi etrafında kümelenen Zillet İttifakı, seçim çalışmalarını da birlikte yürütüyor. Fakat her defasında bu ittifak yalanlanıyor veya gizlenmeye çalışılıyor. Ama vatan düşmanları kol kola olmayı da ihmal etmiyor.

Beton Ekrem'de yalanlamalara devam ederken bir yandan da skandal açıklamalarda bulunuyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli geçen cuma gecesi bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Yaptıkları ititfaktan utanmayan Beton Ekrem bu kez de Temelli'nin yaptığı açıklamaları haber yapan medya organlarına saldırdı.

Beton Ekrem, Hürriyet'i hedef alarak haberden dolayı özür dilemelerini şstedi. Hürriyet ise Beton Ekrem'e tokat gibi bir cevap verdi.



İşte o açıklama:

"CHP'li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den açıklama istemelidirler."



"EĞER SEÇİLİRSE HDP OYLARIYLA SEÇİLECEK"

Temelli şunları söylemişti:

"Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur.''