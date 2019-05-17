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Hatice Cengiz'den ABD Kongresine "Kaşıkçı" çağrısı

17.05.2019 08:46

ABD Kongresinde konuşan merhum Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ABD'nin hala bir adım atmamasını eleştirerek, "ABD, uluslararası bir soruşturmayı Kongre bünyesinde yapabilir. Sayın Trump da Suudi Arabistan'la ilişkilerini bir kenara koyarak bunun hesabını sorabilir." dedi.


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