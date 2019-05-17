ABD Kongresinde konuşan merhum Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ABD'nin hala bir adım atmamasını eleştirerek, "ABD, uluslararası bir soruşturmayı Kongre bünyesinde yapabilir. Sayın Trump da Suudi Arabistan'la ilişkilerini bir kenara koyarak bunun hesabını sorabilir." dedi.
Hatice Cengiz'den ABD Kongresine "Kaşıkçı" çağrısı17.05.2019 08:46
- Hatice Cengiz'den ABD Kongresine "Kaşıkçı" çağrısı
- Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 17 Mayıs hava durumu
- Putin’den Türkiye’ye övgü, Batı’ya eleştiri
- Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın! 3 dükkan kül oldu
- Son dakika... Küçükçekmece'de bulunan ahşap palet fabrikasında korkutan yangın!
- Binali Yıldırım: İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız
- TÜSİAD'ın düğmesine kim bastı? Tuncay Özilhan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
- Avusturyalı vekil Martha Bissmann başörtü yasağını protesto edip Meclis’te başörtüsü taktı
- ABD'de yaşlı adamı otobüsten itip öldürdü
- Van Tuşba'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- Başkan Erdoğan'dan Tuncay Özilhan'a çok sert tepki
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.