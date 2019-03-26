Handan Toprak Benli, İmamoğlu'nun tehditlerine cevap verdi

Avcılar Belediye Başkanı ve DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar'da bir mitingde kendisinin adaylıktan çekilmesine yönelik tehditleriyle ilgili A Haber'e konuştu.
İşte Handan Toprak Benli'nin, Ekrem İmamoğlu'nun skandal tehditlerine karşı verdiği cevap...
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