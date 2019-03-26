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Handan Toprak Benli, İmamoğlu'nun tehditlerine cevap verdi

26.03.2019 18:29


Avcılar Belediye Başkanı ve DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar'da bir mitingde kendisinin adaylıktan çekilmesine yönelik tehditleriyle ilgili A Haber'e konuştu.

İşte Handan Toprak Benli'nin, Ekrem İmamoğlu'nun skandal tehditlerine karşı verdiği cevap...

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