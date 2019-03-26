DSP tarafından Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen eski CHP'li Handan Toprak Benli, İmamoğlu'nun kendisini tehdit etmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Benli, kendisine yöneltilen "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile aranızdaki 'çekil' tartışmasını anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:



"Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'taki Avcılar mitinginde, 'Son uyarım, çekil' diyerek şahsımı tehdit etti ve kadına yönelik siyasi baskı ve şiddetin bir örneğini sergiledi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, DSP İBB Adayı Muammer Aydın ve DSP İlçe Başkanı Kaya Kızılgül ile birlikte Avcılar Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, bu antidemokratik ve cinsiyetçi tehdidi kınadılar. Ben de kendisini kınıyorum. Tüm duyarlı insanları bu erkek egemen, kadına siyasi şiddet uygulayan zihniyete karşı kadın adayları desteklemeye davet ediyorum."





"ÇEKİLMİYORUM, VURACAK MISIN?"

Daha önce de skandal tehdide ilişkin konuşan Benli, "Çekilmiyorum ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?'' diyerek İmamoğlu'na rest çekmişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da İmamoğlu'nun bu tavrına sert tepki göstererek "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir." demişti.

