Halit Ergenç'in trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı anlar ortaya çıktı! 01.06.2019 18:40

Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldırı anının görüntüleri bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.