Kamera önündeki simalar değişse de zihniyet hiç değişmiyor! CHP Sözcüsü Faik Öztrak da partisinin hakaret, iftira ve yalan dolu siyasetine devam ediyor. Peki ekonomi ile ilgili sözde analizlerle gündeme gelmeye çalışan Faik Öztrak kimdir? 9 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde koltuğunu koruyan tek MYK üyesi olmayı nasıl başardı? CHP içerisinde onca genel başkan yardımcısı değişirken Öztrak koltuğunu nasıl korudu? CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın arkasında kimler var ve gerçekte kimlerin sözcülüğünü yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...
Hakaret, iftira, yalan! İşte CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gerçek yüzü...16.04.2019 10:54
- Maltepe'de kalan sandıkların sayımı başladı
- Hulusi Akar açıkladı: Öyle bir bina yaptık Pentagon'a rakip olacak
- İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza
- Meksika'da gizli mezarlarda 45 ceset ortaya çıkarıldı
- Notre Dame Katedrali yangınında katedralin içi bu sabah ilk kez görüntülendi
- Bakan Berat Albayrak, Trump ile görüştü! Görüşmede hangi mesajlar verildi?
- Hakaret, iftira, yalan! İşte CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gerçek yüzü...
- Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada
- Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü! Paraşütçülerin son görüntüsü
- Son dakika: Sanayi üretimi şubat ayında arttı
- Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yarın Türkiye'ye geliyor
- Antalya'da midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.