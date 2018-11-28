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Hadımköy’de korkutan yangın

28 Kasım 2018, Çarşamba

Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bulunan ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikada, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.


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