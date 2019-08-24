Haberler Web TV Hacire Akar oğlu Mehmet Akar'ı PKK'nın elinden söke söke aldı

Hacire Akar oğlu Mehmet Akar'ı PKK'nın elinden söke söke aldı

24.08.2019 16:17

Diyarbakır'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi sona erdi.


Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son buldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları