Hacire Akar oğlu Mehmet Akar'ı PKK'nın elinden söke söke aldı

Diyarbakır'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi sona erdi.
Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son buldu.
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