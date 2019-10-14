Güney Koreli Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu! İşte ilk görüntüler

Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi. Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu belirtildi.
Güney Kore, ülkenin en popüler şarkıcılarından Sulli'nin ölüm haberinin şokunu yaşıyor. Başkent Seul'deki Seongnam bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki şarkıcının cansız bedeninin evinde bulunduğunu aktaran yerel basın, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Instagram üzerinde 5.8 milyonu aşkın takipçisi olan genç kızın ölüm haberi ülkede şok etkisi yarattı.
Sulli sahne ismini kullanan Choi Jin-ri'nin gece 3:21 sularında yaşamını yitirdiği açıklandı. Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan fakat kısa bir süre sonra gruptan ayrılmak zorunda kalan Sulli'nin ölüm nedeninin bilinmediği açıklandı.
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